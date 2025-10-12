İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Azərbaycan XİN Qətərə başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    • 12 oktyabr, 2025
    • 10:03
    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Qətərə başsağlığı verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici siyasət idarəsinin "Facebook" hesabında paylaşım edilib.

    "Biz Qətər Dövlətinin hökumətinə və xalqına Misirdə baş vermiş avtomobil qəzasında qətərli diplomatların faciəvi ölümü ilə əlaqədar başsağlığı veririk", - paylaşımda vurğulanıb.

    Qeyd edək ki, üç qətərli diplomat Misirdə avtomobil qəzasında həlak olub.

    МИД Азербайджана выразил соболезнования Катару
    Azerbaijan's Foreign Ministry extends condolences to Qatar

