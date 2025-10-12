Al Arabiya: Трое катарских дипломатов погибли в ДТП в Египте

По меньшей мере три дипломата, которые входили в состав делегации Катара на переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа, погибли в результате дорожно-транспортного происшествия недалеко от Шарм-эш-Шейха.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его информации, автомобиль катарской делегации попал в ДТП в районе конференц-центра в Шарм-эш-Шейхе. В результате аварии три дипломата погибли, еще двое пострадали и находятся в реанимации.

Отметим, что "Саммит мира в Шарм-эш-Шейхе" пройдет 13 октября, на него приглашены лидеры 20 стран.