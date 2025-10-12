Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести

    Al Arabiya: Трое катарских дипломатов погибли в ДТП в Египте

    Другие страны
    • 12 октября, 2025
    • 02:13
    Al Arabiya: Трое катарских дипломатов погибли в ДТП в Египте

    По меньшей мере три дипломата, которые входили в состав делегации Катара на переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа, погибли в результате дорожно-транспортного происшествия недалеко от Шарм-эш-Шейха.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

    По его информации, автомобиль катарской делегации попал в ДТП в районе конференц-центра в Шарм-эш-Шейхе. В результате аварии три дипломата погибли, еще двое пострадали и находятся в реанимации.

    Отметим, что "Саммит мира в Шарм-эш-Шейхе" пройдет 13 октября, на него приглашены лидеры 20 стран.

    ДТП погибшие дипломаты Египет Катар
    Qəzza danışıqlarında iştirak edən qətərli diplomatlar Misirdə yol qəzasında ölüb

    Последние новости

    02:13

    Al Arabiya: Трое катарских дипломатов погибли в ДТП в Египте

    Другие страны
    01:40

    ЕС ввел в действие новую систему пограничного контроля

    Другие страны
    01:02

    Axios: Азербайджан приглашен на "Саммит мира" по Газе в Египте

    Внешняя политика
    00:53

    ЧМ-2026: Турция разгромила Болгарию, Латвия не справилась с Андоррой

    Футбол
    00:36

    Саммит по прекращению войны в Газе посетят лидеры 20 стран

    Другие страны
    00:19

    СМИ: Пакистан задействовал ВВС для отражения атаки на афганской границе - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    23:50

    Оскароносная актриса Дайан Китон скончалась на 80-м году жизни

    Шоу-бизнес
    23:33

    Россия передала Ирану послание Нетаньяху по поводу вероятности войны

    В регионе
    23:31

    WP: Арабские страны расширяли сотрудничество с Израилем, осуждаю войну в Газе

    Другие страны
    Лента новостей