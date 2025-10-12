Qəzza danışıqlarında iştirak edən qətərli diplomatlar Misirdə yol qəzasında ölüb
Digər ölkələr
- 12 oktyabr, 2025
- 02:34
Qəzza münaqişəsi ilə bağlı danışıqlar aparan Qətər nümayəndə heyətinin tərkibində olan ən azı üç diplomat Şarm əl-Şeyx yaxınlığında baş verən yol qəzasında həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Arabiya" televiziyası məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, Qətər nümayəndə heyətinin maşını Şarm əl-Şeyx Konqres Mərkəzinin yaxınlığında qəzaya düşüb. Hadisə nəticəsində 3 diplomat həlak olub, daha ikisi yaralanıb və onlar reanimasiyadadır.
Qeyd edək ki, oktyabrın 13-də Şarm əl-Şeyxdə "Sülh Sammiti" keçiriləcək və ona 20 ölkənin lideri dəvət olunub.
