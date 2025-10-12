İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Axios: Azərbaycan Qəzza ilə bağlı "Sülh Sammiti"nə dəvət olunub

    Xarici siyasət
    • 12 oktyabr, 2025
    • 01:07
    Axios: Azərbaycan Qəzza ilə bağlı Sülh Sammitinə dəvət olunub

    Azərbaycan Qəzza zolağında atəşkəs sazişinin imzalanması münasibətilə Misirin Şarm əl-Şeyx şəhərində baş tutacaq "Sülh Sammiti"nə dəvət olunub.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Axios"un müxbiri Barak Ravid X sosial media platformasında paylaşım edib.

    Onun sözlərinə görə, ölkələrə rəsmi dəvət ABŞ Dövlət Departamenti tərəfindən göndərilib.

    "ABŞ Dövlət Departamenti bu gün bazar ertəsi Şarm əl-Şeyxdə baş tutacaq Qəzza Liderlərinin Sammitinə rəsmi dəvət göndərib. ABŞ İspaniya, Yaponiya, Azərbaycan, Ermənistan, Macarıstan, Hindistan, Salvador, Kipr, Yunanıstan, Bəhreyn, Küveyt və Kanadanı əlavə edərək, dəvət olunanların siyahısını xeyli genişləndirib", - jurnalist qeyd edib.

    Üstəlik, Ravidin sözlərinə görə, İran tərəfi dəvət alsa da, İsrail almayıb.

    Azərbaycan Qəzza
    Axios: Азербайджан приглашен на "Саммит мира" по Газе в Египте

    Son xəbərlər

    01:32

    "Sülh Sammiti"nə 20 ölkənin lideri qatılacaq

    Digər ölkələr
    01:07

    Axios: Azərbaycan Qəzza ilə bağlı "Sülh Sammiti"nə dəvət olunub

    Xarici siyasət
    00:52

    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə daha 8 qarşılaşma baş tutub

    Futbol
    00:50

    Əfqanıstanla sərhəddə atışma davam edir, Pakistan PUA və təyyarələrini havaya qaldırıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    00:22

    Uitkoff və Kuşner Təl-Əvivdə keçirilən mitinqdə iştirak ediblər

    Digər ölkələr
    23:50

    Tovuzda zəhərlənmə şübhəsilə xəstəxanaya yerləşdirilən üç uşağın vəziyyəti stabildir - YENİLƏNİB

    Sağlamlıq
    23:44

    İran Aİ-3 ilə danışıqlar aparmaq niyyətində deyil

    Region
    23:41

    "Xaç atası"nın həyat yoldaşı vəfat edib

    İncəsənət
    23:39

    Fransanın baş naziri ikinci dəfə istefa verəcəyini istisna etməyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti