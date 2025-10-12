Axios: Азербайджан приглашен на "Саммит мира" по Газе в Египте

Азербайджан приглашен на "Саммит мира", созываемый в египетском Шарм-эш-Шейхе по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид.

По его данным, официальное приглашение странам разослал Государственный департамент США.

"Государственный департамент США сегодня направил официальное приглашение на саммит лидеров по сектору Газа, который состоится в понедельник в Шарм-эш-Шейхе.

США значительно расширили список приглашенных, добавив Испанию, Японию, Азербайджан, Армению, Венгрию, Индию, Сальвадор, Кипр, Грецию, Бахрейн, Кувейт и Канаду", - указывает журналист.

При этом, по информации Равида, иранская сторона получила приглашение, а израильская - нет.