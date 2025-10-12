Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести

    Axios: Азербайджан приглашен на "Саммит мира" по Газе в Египте

    Внешняя политика
    • 12 октября, 2025
    • 01:02
    Axios: Азербайджан приглашен на Саммит мира по Газе в Египте

    Азербайджан приглашен на "Саммит мира", созываемый в египетском Шарм-эш-Шейхе по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид.

    По его данным, официальное приглашение странам разослал Государственный департамент США.

    "Государственный департамент США сегодня направил официальное приглашение на саммит лидеров по сектору Газа, который состоится в понедельник в Шарм-эш-Шейхе.

    США значительно расширили список приглашенных, добавив Испанию, Японию, Азербайджан, Армению, Венгрию, Индию, Сальвадор, Кипр, Грецию, Бахрейн, Кувейт и Канаду", - указывает журналист.

    При этом, по информации Равида, иранская сторона получила приглашение, а израильская - нет.

    Axios: Azərbaycan Qəzza ilə bağlı "Sülh Sammiti"nə dəvət olunub

    Последние новости

    01:02

    Axios: Азербайджан приглашен на "Саммит мира" по Газе в Египте

    Внешняя политика
    00:53

    ЧМ-2026: Турция разгромила Болгарию, Латвия не справилась с Андоррой

    Футбол
    00:36

    Саммит по прекращению войны в Газе посетят лидеры 20 стран

    Другие страны
    00:19

    СМИ: Пакистан задействовал ВВС для отражения атаки на афганской границе

    Другие страны
    23:50

    Оскароносная актриса Дайан Китон скончалась на 80-м году жизни

    Шоу-бизнес
    23:33

    Россия передала Ирану послание Нетаньяху по поводу вероятности войны

    В регионе
    23:31

    WP: Арабские страны расширяли сотрудничество с Израилем, осуждаю войну в Газе

    Другие страны
    23:16

    Уиткофф и Кушнер приняли участие в митинге в Тель-Авиве

    Другие страны
    23:07

    Арагчи: Иран не видит оснований для ведения переговоров с "евротройкой"

    В регионе
    Лента новостей