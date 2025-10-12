Саммит по прекращению войны в Газе посетят лидеры 20 стран

"Саммит мира", созываемый по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа, посетят лидеры 20 стран.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси.

"В понедельник, 13 октября 2025 года, во второй половине дня состоится международный "Саммит мира в Шарм-эш-Шейхе". Он пройдет под сопредседательством президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и президента США Дональда Трампа, в нем примут участие лидеры более 20 стран", - говорится в сообщении на сайте канцелярии.