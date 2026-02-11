МИД Азербайджана выразил соболезнования Канаде
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Канаде в связи с трагической стрельбой в школе в населенном пункте Тамблер-Ридж, в результате которой погибли 10 человек.
Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице МИД в соцсети Х.
Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что глубоко опечалены произошедшим инцидентом.
Азербайджанская сторона выразила искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также правительству и народу Канады и пожелала скорейшего выздоровления раненым.
We are deeply saddened by the tragic school shooting in Tumbler Ridge, #Canada.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) February 11, 2026
We extend our heartfelt condolences to the families and loved ones of the victims, as well as to the Canadian government and people during this difficult time.
Our thoughts are also with those…