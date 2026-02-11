Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    МИД Азербайджана выразил соболезнования Канаде

    Внешняя политика
    • 11 февраля, 2026
    • 18:22
    МИД Азербайджана выразил соболезнования Канаде

    Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Канаде в связи с трагической стрельбой в школе в населенном пункте Тамблер-Ридж, в результате которой погибли 10 человек.

    Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице МИД в соцсети Х.

    Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что глубоко опечалены произошедшим инцидентом.

    Азербайджанская сторона выразила искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также правительству и народу Канады и пожелала скорейшего выздоровления раненым.

    Лента новостей