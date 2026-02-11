İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycan XİN Kanadaya başsağlığı verib

    Daxili siyasət
    • 11 fevral, 2026
    • 18:12
    Azərbaycan XİN Kanadaya başsağlığı verib

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) faciəvi məktəb atışmasına görə Kanadaya başsağlığı verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.

    "Biz Kanadada, Tumbler Ridgedə baş vermiş faciəvi məktəb atışmasından dərin kədərlənirik. Bu çətin vaxtda qurbanların ailələrinə və yaxınlarına, eləcə də Kanada hökumətinə və xalqına səmimi başsağlığı diləyirik. Düşüncələrimiz həmçinin yaralananlarla birlikdədir və onlara tez və tam sağalmağı arzulayırıq", - paylaşımda qeyd olunub.

    Xatırladaq ki, Britaniya Kolumbiyasındakı Tambler-Ric orta məktəbində atışma baş verib, nəticədə silahlı şəxs də daxil olmaqla azı 10 nəfər ölüb.

    Xarici İşlər Nazirliyi başsağlığı məktəb atışması
    МИД Азербайджана выразил соболезнования Канаде

