МИД Азербайджана выразил соболезнования Испании

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Испании в связи с трагическим столкновением поездов в провинции Кордова.

Как сообщает Report, соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в социальной сети X.

В сообщении выражается глубокая скорбь в связи с гибелью и ранением большого числа людей в результате железнодорожной катастрофы.

МИД Азербайджана выразил искренние соболезнования семьям погибших и народу Испании и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Отметим, что накануне в провинции Кордова произошло столкновение двух скоростных поездов после того, как один из них сошел с рельсов, что привело к гибели 39 человек.