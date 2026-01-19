Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    МИД Азербайджана выразил соболезнования Испании

    Внешняя политика
    • 19 января, 2026
    • 10:57
    МИД Азербайджана выразил соболезнования Испании

    Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Испании в связи с трагическим столкновением поездов в провинции Кордова.

    Как сообщает Report, соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в социальной сети X.

    В сообщении выражается глубокая скорбь в связи с гибелью и ранением большого числа людей в результате железнодорожной катастрофы.

    МИД Азербайджана выразил искренние соболезнования семьям погибших и народу Испании и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

    Отметим, что накануне в провинции Кордова произошло столкновение двух скоростных поездов после того, как один из них сошел с рельсов, что привело к гибели 39 человек.

    Лента новостей