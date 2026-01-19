МИД Азербайджана выразил соболезнования Испании
Внешняя политика
- 19 января, 2026
- 10:57
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Испании в связи с трагическим столкновением поездов в провинции Кордова.
Как сообщает Report, соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в социальной сети X.
В сообщении выражается глубокая скорбь в связи с гибелью и ранением большого числа людей в результате железнодорожной катастрофы.
МИД Азербайджана выразил искренние соболезнования семьям погибших и народу Испании и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
Отметим, что накануне в провинции Кордова произошло столкновение двух скоростных поездов после того, как один из них сошел с рельсов, что привело к гибели 39 человек.
