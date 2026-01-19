Azərbaycan XİN İspaniyaya başsağlığı verib

İlham Əliyev 20 yanvar Hüzn günü WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) qatar toqquşması faciəsi ilə bağlı İspaniyaya başsağlığı verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" hesabında paylaşım edilib.

    "İspaniyanın Kordova şəhərində baş verən və çox sayda insanın həyatına son qoyan, yaralanmalara səbəb olan faciəvi qatar toqquşması xəbərindən dərindən kədərlənirik.

    Həlak olanların ailələrinə və İspaniya xalqına ürəkdən başsağlığı veririk. Yaralılara tezliklə sağalmağı arzu edirik", - paylaşımda qeyd olunub.

    Qeyd edək ki, İspaniyada relsdən çıxan vaqon paytaxt Madriddən Huelvaya gedən digər qatarın vaqonu ilə toqquşub. Nəticədə ölənlərin sayı 39-a çatıb.

