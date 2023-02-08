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МИД Азербайджана: В зону стихийного бедствия в Турции направлены военные атташе

МИД Азербайджана: В зону стихийного бедствия в Турции направлены военные атташе Эвакуация граждан Азербайджана из зоны стихийного бедствия в Турции продолжается. Чтобы ускорить процесс эвакуации в затронутые стихийным бедствием провинции направлена группа сотрудников посольства и военные атташе при посольстве.
Внешняя политика
8 февраля 2023 г. 15:17
МИД Азербайджана: В зону стихийного бедствия в Турции направлены военные атташе

Эвакуация граждан Азербайджана из зоны стихийного бедствия в Турции продолжается. Чтобы ускорить процесс эвакуации в затронутые стихийным бедствием провинции направлена группа сотрудников посольства и военные атташе при посольстве.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что накануне 205 граждан Азербайджана на пяти автобусах были отправлены в Азербайджан из 12 турецких провинций.

"Планируется эвакуация еще большого количества граждан и для этого принимаются соответствующие меры", - отметили в МИД.

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Версия на английском языке Azerbaijan MFA: Group of employees of Military Attache's office dispatched to quake area
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: "Hərbi Attaşelik aparatının bir qrup əməkdaşı zəlzələ bölgəsinə ezam olunub"

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