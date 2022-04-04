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МИД Азербайджана: Ждем дальнейшего развития стратегических отношений с Россией

МИД Азербайджана: Ждем дальнейшего развития стратегических отношений с Россией Сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией
Внешняя политика
4 апреля 2022 г. 11:36
МИД Азербайджана: Ждем дальнейшего развития стратегических отношений с Россией

Сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией.

Как сообщает Report, в связи с этим министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией в Twitter.

"Сегодня 30-я годовщина установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией. По этому случаю мы передаем самые добрые пожелания правительству и народу России. С нетерпением ждем дальнейшего развития стратегических отношений между Азербайджаном и Россией", - заявили в министерстве.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA: We look forward to further development of strategic relations with Russia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: "Rusiya ilə strateji münasibətlərin daha da inkişafını səbirsizliklə gözləyirik"

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