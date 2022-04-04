МИД Азербайджана: Ждем дальнейшего развития стратегических отношений с Россией

Сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией.
Как сообщает Report, в связи с этим министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией в Twitter.
"Сегодня 30-я годовщина установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией. По этому случаю мы передаем самые добрые пожелания правительству и народу России. С нетерпением ждем дальнейшего развития стратегических отношений между Азербайджаном и Россией", - заявили в министерстве.