МИД Азербайджана: Ждем дальнейшего развития стратегических отношений с Россией

Сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией

Сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией.

Как сообщает Report, в связи с этим министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией в Twitter.

"Сегодня 30-я годовщина установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией. По этому случаю мы передаем самые добрые пожелания правительству и народу России. С нетерпением ждем дальнейшего развития стратегических отношений между Азербайджаном и Россией", - заявили в министерстве.