МИД Азербайджана распространил заявление

Согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года, азербайджанские пограничные войска дислоцируются на позициях нашей страны с улучшением погодных условий в приграничных с Арменией местах Лачинского и Кельбаджарского районов, которые име

Согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года, азербайджанские пограничные войска дислоцируются на позициях нашей страны с улучшением погодных условий в приграничных с Арменией местах Лачинского и Кельбаджарского районов, которые имеют сложный горный рельеф и климатические условия. Этот процесс осуществляется в обычном режиме и систематическим порядке.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Отмечено, что меры по усилению системы охраны границ, реализуемые в рамках территориальной целостности Азербайджана, осуществляются на основе имеющихся у сторон карт, определяющих линию границы между Арменией и Азербайджаном.

С момента восстановления независимости между двумя странами по понятным причинам не было государственной границы, и по этой причине речь идет о сложном техническом процессе, который в настоящее время сопровождается разногласиями между сторонами.

«Армянская сторона, неадекватно отреагировав на этот процесс, выступила с провокационными заявлениями, что вызывает удивление. Считаем, что попытки официальных кругов использовать этот вопрос в политических целях в связи с предвыборной ситуацией в Армении недопустимы.

С 12 мая в эти места направлено руководство Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, ведутся переговоры с пограничниками другой стороны и предпринимаются соответствующие шаги для нормализации ситуации.

Мы рекомендуем армянским политико-военным кругам не поддаваться панике, принять реальность межгосударственного пограничного режима вдоль Зангиланского, Губадлинского, Лачинского и Кельбаджарского районов Азербайджана и безосновательно не нагнетать ситуацию в регионе. Подобные случаи могут и должны решаться путем взаимных контактов между военными с обеих сторон.

Со своей стороны, Азербайджан привержен делу урегулирования напряженности в регионе и призывает предпринять соответствующие шаги в этом направлении», - говорится в заявлении.