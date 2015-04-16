​МИД Азербайджана: Принятая в Европарламенте резолюция по так называемому "геноциду армян" - явный пример двойных стандартов

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ "Принятая в Европейском парламенте резолюция по так называемому "геноциду армян" не имеет под собой оснований, пристрастна, несерьезна, и является явным примером двойных стандартов". Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что принятое Европейским парламентом решение от 15 апреля не имеет под собой оснований: "Резолюция, инициированная некоторыми кругами, которые находятся под влиянием Армении и армянского лобби, и, в целом, употребление выражения "геноцид армян" являются попыткой фальсифицировать историю и толковать ее в политических целях.

Некоторые круги Европейского парламента, претендующие на роль "защитников" прав человека, все еще не могут найти в себе смелость выразить отношение к кровавой резне, устроенной армянскими дашнаками в марте 1918 года в Баку и других городах Азербайджана, агрессии и оккупации Арменией территорий Азербайджана, кровавой этнической чистке, которой подверглись азербайджанцы на своих исторических землях на территории Армении и оккупированных землях Азербайджана, а также к Ходжалинской трагедии.

Принятая еще в конце 80-х годов в Европейском парламенте резолюция, касающаяся территориальных претензий Армении к Азербайджану, стала одним из шагов, приведших впоследствии к агрессии Армении в отношении Азербайджана, гибели десятков тысяч азербайджанцев, превращению более миллиона азербайджанцев в беженцев и вынужденных переселенцев. Резолюция Европейского парламента от 15 апреля 2015 года, поддерживая безосновательные претензии Армении, способствует усилению напряженности в регионе", - заявил Х. Гаджиев.

Пресс-секретарь МИД отметил, что "признание Арменией, выступающей с претензиями по поводу "геноцида армян", своей политической, правовой и моральной ответственности за преступления против человечности, совершенные ею в отношении азербайджанского народа, и отказ от территориальных претензий к соседним странам позволит положить конец оккупации и агрессии в отношении Азербайджана, и послужит установлению мира и стабильности в регионе и выходу Армении из того плачевного состояния, в котором она сейчас находится".