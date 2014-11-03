МИД Азербайджана отреагировало на попытку участия Нагорного Карабаха на выставке в Лондоне

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ МИД Азербайджана отреагировал на очередную провокационную попытку армян представить Нагорный Карабах в качестве территории Армении на туристической выставки в Лондоне.

Как сообщил Report исполняющий обязанности руководителя пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев, посольство Азербайджана в Великобритании предприняло ряд мер для предотвращения участия сепаратистского режима Нагорного Карабаха на выставке.

Так, посольство Азербайджана уведомило о своем отношении к данному вопросу компанию, которая занимается организацией выставки. "В то же время была проведена встреча во внешнеполитическом ведомстве Великобритании, на которой азербайджанская сторона выразила свою обеспокоенность по данному вопросу", - заявил Х. Гаджиев.

"Армянская сторона старается, чтобы так называемый Нагорный Карабах и якобы его представляющее Карабахское агентство по развитию туризма были представлены на мероприятии как независимая структура, однако в результате предпринятых азербайджанской стороной шагов, этой структуре не было разрешено участвовать в мероприятии. Однако они остаются верными традиции и пытаются разместить что-то о Нагорном Карабахе в рамках павильона Армении, представив это как якобы участие Нагорного Карабаха", - заявил Х. Гаджиев.

Он отметил, что азербайджанская сторона продолжит предпринимать меры в этом направлении.

Сегодня в Лондоне открывается 35-я ежегодная международная выставка World Travel Market. По сообщению ряда СМИ, сепаратистский режим Нагорного Карабаха планировал участие на данной выставке.