МИД: Армения совершила около 30 террористических актов против Азербайджана

Всем хорошо известно, что терроризм пропагандируется в Армении на государственном уровне, а ASALA и другие армянские террористические организации совершили в 1970-1980 годах более 235 террористических актов в 22 странах мира и убили 24-х турецких дипломат

Всем хорошо известно, что терроризм пропагандируется в Армении на государственном уровне, а ASALA и другие армянские террористические организации совершили в 1970-1980 годах более 235 террористических актов в 22 странах мира и убили 24-х турецких дипломатов. С конца 1980-х годов Армения совершила около 30 террористических актов против Азербайджана, в том числе организовала взрывы в автобусах и метро, мишенью террористов стало мирное население.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что в совершении Ходжалинского геноцида активное участие принимали террористические группировки Arabo и Aramo, являющиеся ответвлениями ASALA.

"Героизация в Армении армянского террориста, члена ASALA Амбика Сассуняна, убившего турецкого дипломата Кемаля Арыкана, превращение пропаганды нацизма в неотъемлемую часть государственной политики в Армении, представление генерала СС Гарегина Нжде и Драстамата Канаяна (известного по прозвищу Дро) в качестве "национальных героев", увековечивание их имен и пропаганда "нждеизма" ясно показывают истинную сущность армянского режима", - говорится в заявлении.