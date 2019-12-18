Посол: В 2020 году между Грузией и Азербайджаном будут реализованы важные мероприятия

"В 2020 году между Грузией и Азербайджаном будут реализованы важные мероприятия".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе.

По его словам, в их числе - грузино-азербайджанский бизнес-форум, а также заседание совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.

З.Патарадзе отметил о продолжении в этом году торгово-экономических отношений между двумя странами: "Азербайджан является одним из основных торговых партнеров Грузии. В этом году была проделана работа в разных странах и платформах для популяризации проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и привлечения к маршруту новых грузов".

Отметим, что З.Патарадзе принимает участие на проходящей в Тбилиси ежегодной конференции послов Грузии в зарубежных странах.