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Посол: В 2020 году между Грузией и Азербайджаном будут реализованы важные мероприятия

Между Грузией и Азербайджаном будут реализованы важные мероприятия

"В 2020 году между Грузией и Азербайджаном будут реализованы важные мероприятия". 

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе. 

По его словам, в их числе - грузино-азербайджанский бизнес-форум, а также заседание совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами. 

З.Патарадзе отметил о продолжении в этом году торгово-экономических отношений между двумя странами: "Азербайджан является одним из основных торговых партнеров Грузии. В этом году была проделана работа в разных странах и платформах для популяризации проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и привлечения к маршруту новых грузов". 

Отметим, что З.Патарадзе принимает участие на проходящей в Тбилиси ежегодной конференции послов Грузии в зарубежных странах.

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