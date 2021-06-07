Между главами МИД Азербайджана и Турции состоялся телефонный разговор

7 июня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

7 июня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства иностранных дел, министры обсудили текущую ситуацию в регионе, обменялись мнениями по вопросу выполнения трехсторонних заявлений.

В ходе телефонного разговора была также обсуждена повестка двустороннего сотрудничества.

Министры провели также обсуждения по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.