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Между главами МИД Азербайджана и Турции состоялся телефонный разговор

Между главами МИД Азербайджана и Турции состоялся телефонный разговор 7 июня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.
Внешняя политика
7 июня 2021 г. 16:08
Между главами МИД Азербайджана и Турции состоялся телефонный разговор
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7 июня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства иностранных дел, министры обсудили текущую ситуацию в регионе, обменялись мнениями по вопросу выполнения трехсторонних заявлений.

В ходе телефонного разговора была также обсуждена повестка двустороннего сотрудничества.

Министры провели также обсуждения по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramovla Mövlud Çavuşoğlu arasında telefon danışığı olub

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