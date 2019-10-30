Сенатор: Между Францией и тюркскими государствами множество общих интересов

Европа нуждается в Турции.

Как сообщает французское бюро Report, об этом французский сенатор Натали Гуле заявила на официальном приеме, проведенном в посольстве Турции во Франции по случаю 96-й годовщины провозглашения Турецкой Республики.

По ее словам, Турция является восточной границей Европы: "Европа нуждается в Турции. Премьер-министр Франции Бернар Казнев подписал с Турцией ряд важных документов по вопросам безопасности. Среди них большую важность представляет соглашение по контролю за аэропортами".

Французский сенатор также затронула сегодняшнее место тюркских государств в мире: "Сегодня сеть тюркских государств, включая Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан, очень сильна. Сердце этой мощной сети - Турция. Между Францией и этими странами множество общих интересов".