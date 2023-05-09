Мевлют Чавушоглу: Все, что мы имеем, принадлежит также Азербайджану

Все, что мы имеем, принадлежит также Азербайджану.

Все, что мы имеем, принадлежит также Азербайджану.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления в Анталье.

Министр отметил, что Турция должна приумножить свои успехи в оборонной промышленности: "Сейчас 80 процентов наших потребностей, связанных с оборонной промышленностью, покрывается за счет отечественного производства. Но этого недостаточно. Мы должны продолжать развивать нашу оборонную промышленность".

Министр напомнил, что Азербайджан не оккупировал земли Армении: "Напротив, он освободил свои земли через 30 лет".