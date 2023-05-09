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Мевлют Чавушоглу: Все, что мы имеем, принадлежит также Азербайджану

Мевлют Чавушоглу: Все, что мы имеем, принадлежит также Азербайджану Все, что мы имеем, принадлежит также Азербайджану.
Внешняя политика
9 мая 2023 г. 17:27
Мевлют Чавушоглу: Все, что мы имеем, принадлежит также Азербайджану

Все, что мы имеем, принадлежит также Азербайджану.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления в Анталье.

Министр отметил, что Турция должна приумножить свои успехи в оборонной промышленности: "Сейчас 80 процентов наших потребностей, связанных с оборонной промышленностью, покрывается за счет отечественного производства. Но этого недостаточно. Мы должны продолжать развивать нашу оборонную промышленность".

Министр напомнил, что Азербайджан не оккупировал земли Армении: "Напротив, он освободил свои земли через 30 лет".

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Версия на английском языке Mevlut Cavusoglu: 'Everything we have belongs to Azerbaijan as well'
Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu: "Bizim olan nə varsa Azərbaycanındır"

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