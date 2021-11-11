Мевлют Чавушоглу: День Победы Азербайджана - день, равный веку

11:17 "8 ноября в Азербайджане отметили День Победы".

"8 ноября в Азербайджане отметили День Победы".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на состоявшемся 11 ноября в Стамбуле заседании министров иностранных дел стран-членов Тюркского совета.

"Как говорил великий киргизский писатель Чингиз Айтматов, и дольше века длится день. День победы - день равный веку. Победа Азербайджана открыла путь к процветанию и стабильности в нашем регионе. Поздравляю братский Азербайджан с Днем Победы и Днем Государственного флага", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.