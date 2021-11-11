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Мевлют Чавушоглу: День Победы Азербайджана - день, равный веку

Мевлют Чавушоглу: День Победы Азербайджана - день, равный веку 11:17 "8 ноября в Азербайджане отметили День Победы".
Внешняя политика
11 ноября 2021 г. 11:29
Мевлют Чавушоглу: День Победы Азербайджана - день, равный веку
Мевлют Чавушоглу
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"8 ноября в Азербайджане отметили День Победы".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на состоявшемся 11 ноября в Стамбуле заседании министров иностранных дел стран-членов Тюркского совета.

"Как говорил великий киргизский писатель Чингиз Айтматов, и дольше века длится день. День победы - день равный веку. Победа Азербайджана открыла путь к процветанию и стабильности в нашем регионе. Поздравляю братский Азербайджан с Днем Победы и Днем Государственного флага", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.

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Версия на английском языке Mevlut Cavusoglu: Azerbaijan’s Victory Day of Azerbaijan - day equal to century
Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu: "Azərbaycanın Zəfər Günü əsrə bərabər gündür"

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