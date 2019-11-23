Мехрибан Алиева и Валентина Матвиенко открыли павильон "Азербайджан" на ВДНХ

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко приняли участие в открытии после реконструкции павильона "Азербайджан" на ВДНХ в Москве, передает Report со ссылкой на портал "Москва-Баку".

"После восстановления павильона в историческом виде появится возможность представить Азербайджан во всём его великолепии. Это и экономика, и культура, и гуманитарная сфера. Получилось очень красиво, очень достойно", - заявила на открытии спикер СФ.

В.Матвиенко отметила, что отношения двух стран развиваются по восходящей, и охарактеризовала их как "хорошие, весомые".

"Интерес россиян к Азербайджану растет, и новый павильон на ВДНХ станет дополнительной рекламой республики в России", - добавила она.

Отмечается, что павильон №14 построили в 1939 году по проекту архитекторов Садыха Дадашева и Микаэля Усейнова. Тогда он назывался "Азербайджанская ССР". Главный фасад украшали работы Фуада Абдурахманова. За создание "Чабана" скульптора-монументалиста удостоили Сталинской премии.

Во время документальных исследований и консультаций в Национальном музее искусств в Баку нашли сохранившиеся оригинальные авторские гипсовые слепки и более поздние копии скульптур, отлитые из бронзы.

В 2016 году павильон передали Азербайджану.