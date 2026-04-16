    Внешняя политика
    • 16 апреля, 2026
    • 12:36
    Матвиенко: РФ нацелена на развитие отношений с Азербайджаном

    Россия нацелена на развитие отношений с Азербайджаном.

    Как сообщает Report cо ссылкой на Совет Федерации РФ, об этом председатель Совета Валентина Матвиенко заявила на встрече с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой на полях 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Стамбуле.

    По словам Матвиенко, отношения между Баку и Москвой обладают огромным потенциалом для развития.

    Она также подчеркнула значимость завершения двумя странами процедуры урегулирования последствий крушения самолета авиакомпании AZAL в 2024 году и выразила соболезнования азербайджанской стороне.

    В ходе переговоров стороны подчеркнули регулярность контактов парламентариев России и Азербайджана. В конце прошлого года состоялось заседание Межпарламентской Комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания и Милли Меджлиса в Москве, следующее пройдет в Баку.

    "По срокам и месту проведения 13-го российско-азербайджанского Межрегионального форума ждем предложения азербайджанской стороны. В настоящее время отношения с Азербайджаном поддерживают более семидесяти субъектов РФ", - сказала Валентина Матвиенко.

    Валентина Матвиенко Сахиба Гафарова Азербайджано-российские отношения Крушение самолета AZAL
    Matviyenko: Bakı və Moskva arasında münasibətlərin inkişafı üçün böyük potensial mövcuddur
    Matvienko says Russia aims to develop relations with Azerbaijan

    Последние новости

    18:06
    Фото

    Туран Байрамов взял бронзу чемпионата Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО-5

    Индивидуальные
    18:06

    Кац: Иран стоит перед историческим выбором

    Другие страны
    18:05

    Экс-вратарь "Арсенала" и "Ювентуса" Алекс Маннингер погиб в ДТП

    Футбол
    18:03

    Пашазаде выразил соболезнования Турции

    Внешняя политика
    18:02

    Куюнджич выразила соболезнования в связи с гибелью сотрудника ANAMA при подрыве на мине

    Внешняя политика
    18:00

    Тюркский инвестиционный фонд выходит на глобальные стандарты управления через сеть ВБ

    Финансы
    17:56

    В Азербайджане пройдет викторина о Южной Корее

    Наука и образование
    17:51

    Катерина Коп: В результате удара России по Киеву разрушены 17 многоквартирных жилых домов

    Другие страны
    17:48
    Фото

    Официальные лица Азербайджана и РФ ознакомились с ходом реализации автомобильного моста Агбенд

    Инфраструктура
    Лента новостей