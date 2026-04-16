Матвиенко: РФ нацелена на развитие отношений с Азербайджаном

Россия нацелена на развитие отношений с Азербайджаном.

Как сообщает Report cо ссылкой на Совет Федерации РФ, об этом председатель Совета Валентина Матвиенко заявила на встрече с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой на полях 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Стамбуле.

По словам Матвиенко, отношения между Баку и Москвой обладают огромным потенциалом для развития.

Она также подчеркнула значимость завершения двумя странами процедуры урегулирования последствий крушения самолета авиакомпании AZAL в 2024 году и выразила соболезнования азербайджанской стороне.

В ходе переговоров стороны подчеркнули регулярность контактов парламентариев России и Азербайджана. В конце прошлого года состоялось заседание Межпарламентской Комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания и Милли Меджлиса в Москве, следующее пройдет в Баку.

"По срокам и месту проведения 13-го российско-азербайджанского Межрегионального форума ждем предложения азербайджанской стороны. В настоящее время отношения с Азербайджаном поддерживают более семидесяти субъектов РФ", - сказала Валентина Матвиенко.