İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Matviyenko: Bakı və Moskva arasında münasibətlərin inkişafı üçün böyük potensial mövcuddur

    Xarici siyasət
    • 16 aprel, 2026
    • 12:38
    Matviyenko: Bakı və Moskva arasında münasibətlərin inkişafı üçün böyük potensial mövcuddur

    Rusiya Azərbaycanla münasibətlərin inkişafına hədəflənib.

    "Report" Rusiya Federasiya Şurasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Şuranın sədri Valentina Matviyenko İstanbulda Parlamentlərarası İttifaqın 152-ci Assambleyası çərçivəsində Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ilə görüşdə bildirib.

    V.Matviyenkonun sözlərinə görə, Bakı və Moskva arasındakı münasibətlərin inkişaf üçün böyük potensial var.

    O, həmçinin 2024-cü ildə AZAL aviaşirkətinə məxsus təyyarənin qəzaya uğramasının nəticələrinin tənzimlənməsi prosedurunun ötən gün başa çatdırılmasının əhəmiyyətini vurğulayıb və Azərbaycan tərəfinə başsağlığı verib.

    Danışıqlar zamanı tərəflər Rusiya və Azərbaycan parlamentarilərinin əlaqələrinin müntəzəmliyini vurğulayıblar. Ötən ilin sonunda Moskvada Rusiya Federasiya Şurası və Azərbaycan Parlamentinin Əməkdaşlıq üzrə Parlamentlərarası Komissiyasının iclası keçirilib, növbəti tədbir Bakıda keçiriləcək.

    "On üçüncü Rusiya-Azərbaycan Regionlararası Forumunun keçirilmə müddəti və yeri ilə bağlı Azərbaycan tərəfinin təkliflərini gözləyirik. Hazırda Rusiya Federasiyasının yetmişdən çox subyekti Azərbaycanla əlaqələr saxlayır", - Valentina Matviyenko deyib.

    Sahibə Qafarova Valentina Matvienko Rusiya-Azərbaycan münasibətləri
    Матвиенко: РФ нацелена на развитие отношений с Азербайджаном
    Matvienko says Russia aims to develop relations with Azerbaijan

    Son xəbərlər

    18:07
    Foto

    "Cəbrayıl" klubunun futbolçuları üçün danışılmış oyunlara qarşı maarifləndirici sessiya keçirilib

    Futbol
    18:01

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının departamentlərindən birinin adı dəyişdirilib

    Maliyyə
    18:00

    BMT-nin Vyana ofisində WUF13 ilə bağlı tədbirlər keçirilib

    İnfrastruktur
    17:58

    Azərbaycan şirkəti nizamnamə kapitalını 14 milyon manatdan çox azaldır

    Biznes
    17:56
    Foto

    Mətbuat Şurasına üzvlük haqlarının ödənilməsində yaranan problem müzakirə olunub

    Media
    17:54

    Azərbaycanlı cüdoçu Əhməd Yusifov: "Hədəfim bürünc medalı qızıla çevirməkdir"

    Fərdi
    17:52
    Foto

    Turan Bayramov Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB-14

    Fərdi
    17:46

    "International" BOKT-un səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    17:40

    "Yuventus"un sabiq qapıçısı Aleks Manninqer faciəvi şəkildə vəfat edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti