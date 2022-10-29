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Марков: Путин призывает Ереван договариваться, пока есть возможность

Марков: Путин призывает Ереван договариваться, пока есть возможность Премьер-министр Армении Никол Пашинян прекрасно знает, что президент России Владимир Путин считает его предателем и что российский лидер был бы рад устранить Пашиняна от власти в Армении.
Внешняя политика
29 октября 2022 г. 12:03
Марков: Путин призывает Ереван договариваться, пока есть возможность

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прекрасно знает, что президент России Владимир Путин считает его предателем и что российский лидер был бы рад устранить Пашиняна от власти в Армении.

Об этом российскому бюро Rerport заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

Политолог отметил, что Путин в своей речи на Валдайском форуме намекнул Пашиняну, что тот должен пойти на большие уступки Азербайджану.

"Путин рассказал, что Россия уговаривала руководство Армении много лет пойти на уступки Азербайджану и передать пять из семи районов вокруг Карабаха Азербайджану. Тогда можно было встать на мирный путь разрешения Карабахского проблемы. Но руководство Армении упрямилось и довело все до войны, в результате потеряло намного больше, потерпев поражение в ней. Этим Путин намекает руководству Армении, что может его ожидать, если руководство Еревана не пойдет на уступки и сейчас. Иначе опять будет война, и Азербайджан военным путем возьмет полный контроль над всей территорией Карабаха без какого-либо компромисса", - заявил российский эксперт.

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