Мамедъяров: Восточное партнерство должно быть равноправным

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Восточное партнерство должно быть равноправным. Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в интервью "России 24", комментируя итоги Рижского саммита Восточного партнерства.

Он отметил, что Азербайджан намерен развивать с ЕС отношения на уровне стратегических партнеров, в связи с чем в ходе саммита передал официальным лицам ЕС проект соглашения о стратегическом партнерстве. Министр напомнил, что Азербайджан уже подписал с 10 странами ЕС подобное соглашение в двустороннем формате.

"Ассоциативное соглашение Азербайджан не устраивает, потому что мы не члены ВТО, и поэтому зона свободной торговли на Азербайджан распространяться априори не может", - заявил Э. Мамедъяров.