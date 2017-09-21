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    Махмуд Мамедгулиев: Серьезного продвижения в переговорном процессе касательно членства Азербайджана в ВТО пока нет

    Можем провести новую встречу тогда, когда будем готовы© Report

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ "Серьезного продвижения в переговорном процессе касательно членства Азербайджана во Всемирной торговой организации (ВТО) пока нет".

    Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

    Он отметил, что противоположная сторона обеспокоена отсутствием до сих пор серьезных результатов, несмотря на продолжение обсуждений на протяжении 20-ти лет: "На встречах мы договорились, что можем провести новую встречу тогда, когда будем готовы или же примем какие-либо их предложения". 

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