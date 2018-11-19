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    Лукашенко: У Азербайджана и Беларуси хорошие отношения во всех сферах

    Хочу еще раз подтвердить и заверить, что закрытых тем никогда в наших отношениях не будет

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ У Азербайджана и Беларуси  - хорошие отношения во всех сферах. Как сообщает Report cо ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в Минске на встрече с президентом Азербайджана. 

    "Я рад, что вы приехали к нам. Есть о чем поговорить. Хорошие у нас отношения во всех сферах - и торгово-экономические, и политические, и в военной области. Но есть к чему стремиться, и есть что добавлять к этим отношениям", - сказал А. Лукашенко.

    "Беларусь вас ждала... Хочу в очередной раз подтвердить и заверить, что закрытых тем никогда в наших отношениях не будет. Мы жили в одном государстве. Мы с вами очень близкие люди", - добавил он.

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