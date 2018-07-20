Лебедев: Несмотря на сокращение преступности, в странах СНГ увеличивается число киберпреступлений

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Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Сотрудничество в обеспечении безопасности и противодействии преступности неизменно является одной из приоритетных областей интеграционного процесса стран СНГ.

Как передает Report, об этом говорится в приветственной речи председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева в адрес участников открывшегося в Баку заседания Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ.

"Благодаря общим усилиям наших стран в Содружестве на данном направлении обеспечивается комплексный подход, сложилась и совершенствуется организационно-правовая система, внедряются в практику адекватные современным требованиям формы партнерства", - говорится в приветствии председателя исполкома.

Он также указал, что несмотря на общее сокращение преступности, в странах СНГ увеличивается количество киберпреступлений. По его мнению, особую опасность представляет международный терроризм, возможности которого наращиваются за счет связей с транснациональной преступностью.

С.Лебедев особо отметил, что в данных условиях необходимо повышать уровень взаимодействия министерств внутренних дел, улучшать их оперативные и технические возможности, совершенствовать аналитическую работу, обмен информацией и профессиональным опытом.