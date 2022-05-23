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Кылыч: На заседании в Шуше наметили будущий план развития сотрудничества

Кылыч: На заседании в Шуше наметили будущий план развития сотрудничества " Очень важно, что мы побывали в Шуше"
Внешняя политика
23 мая 2022 г. 17:19
Кылыч: На заседании в Шуше наметили будущий план развития сотрудничества

На заседании в Шуше обсуждены важные и актуальные вопросы развития сотрудничества Азербайджана, Турции и Грузии, а также намечен будущий план развития сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Акиф Чагатай Кылыч.

"Наша главная цель визита - обсудить трехсторонние отношения с Азербайджаном и Грузией. Очень важно, что мы побывали в Шуше. Мы обсудили важные и актуальные вопросы, наметили будущий план развития сотрудничества. Мы обсудили в Шуше то, какой вклад мы можем внести в реконструкцию Карабаха, основные логистические вопросы и вопросы касающиеся туризма", - заявил Кылыч.

22 мая в Шуше состоялось VII трехстороннее заседание комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии.

На заседании делегацию Милли Меджлиса возглавлял председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, делегацию Великого Национального Собрания Турции (ВНСТ) – председатель парламентского комитета по международным связям Акиф Чагатай Кылыч, а делегацию Грузии – председатель парламентского комитета по международным отношениям этой страны Николоз Самхарадзе.

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Версия на английском языке Kilic: Future plan for co-op development outlined at meeting in Shusha
Версия на азербайджанском языке Kılıç: “Şuşada keçirilən iclasda əməkdaşlığın gələcək inkişaf planı razılaşdırıldı”

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