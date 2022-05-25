Королева Великобритании поздравила президента Азербайджана

Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II направила поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника – Дня Независимости.
Как сообщает Report, в поздравительном послании говорится:
"Ваше превосходительство.
Передаю Вам и народу Азербайджана поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника – Дня Независимости.
Надеемся, что, решительно и стойко преодолев общими усилиями глобальные проблемы здоровья, в будущем мы будем жить лучше".