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Королева Великобритании поздравила президента Азербайджана

Королева Великобритании поздравила президента Азербайджана Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II направила поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника – Дня Независимости.
Внешняя политика
25 мая 2022 г. 12:49
Королева Великобритании поздравила президента Азербайджана

Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II направила поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника – Дня Независимости.

Как сообщает Report, в поздравительном послании говорится:

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам и народу Азербайджана поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника – Дня Независимости.

Надеемся, что, решительно и стойко преодолев общими усилиями глобальные проблемы здоровья, в будущем мы будем жить лучше".

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Версия на английском языке Queen of Great Britain congratulates Azerbaijani President
Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniya Kraliçası Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

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