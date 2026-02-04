Король Абдалла II: Ваш успех – пример торжества мира после длившегося десятилетиями конфликта
Внешняя политика
- 04 февраля, 2026
- 21:37
Для меня большая честь присоединиться ко всем вам в признании и чествовании мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, а также людей, благодаря которым оно стало возможным, и их очень больших усилий.
Как передает корреспондент Report из Абу-Даби, где состоялась церемония вручения "Премии Заида за человеческое братство", об этом заявил король Иордании Абдалла II в видеообращении с поздравлением в адрес лауреатов премии.
"Ваши превосходительства, дорогие друзья, поздравляю вас с таким историческим достижением. Поздравляю с вашим смелым выбором мира. Это достижение – результат вашей невероятной смелости и лидерских качеств.
Ваш успех – пример торжества мира после длившегося десятилетиями конфликта", - подчеркнул король.
