Король Абдалла II: Ваш успех – пример торжества мира после длившегося десятилетиями конфликта

    Внешняя политика
    • 04 февраля, 2026
    • 21:37
    Для меня большая честь присоединиться ко всем вам в признании и чествовании мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, а также людей, благодаря которым оно стало возможным, и их очень больших усилий.

    Как передает корреспондент Report из Абу-Даби, где состоялась церемония вручения "Премии Заида за человеческое братство", об этом заявил король Иордании Абдалла II в видеообращении с поздравлением в адрес лауреатов премии.

    "Ваши превосходительства, дорогие друзья, поздравляю вас с таким историческим достижением. Поздравляю с вашим смелым выбором мира. Это достижение – результат вашей невероятной смелости и лидерских качеств.

    Ваш успех – пример торжества мира после длившегося десятилетиями конфликта", - подчеркнул король.

    Kral II Abdullah: Bu, sülhün üstün tutulması mümkünlüyünün nümunəsidir
