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Cекута: Конфликт в Карабахе показал, что США должны быть более активными в регионе

Cекута: Конфликт в Карабахе показал, что США должны быть более активными в регионе "Новой администрации США следует уделить больше внимания Азербайджану"
Внешняя политика
17 декабря 2020 г. 18:50
Cекута: Конфликт в Карабахе показал, что США должны быть более активными в регионе

Основными направлениями американо-азербайджанского сотрудничества являются темы безопасности, энергетики,экономики в целом, а также принципы хорошего управления, верховенства закона и прав человека.

Как сообщает Report, об этом на видеоконференции на тему "Азербайджано-американские отношения: процессы после выборов и Второй Карабахской войны" заявил быший посол США в Азербайджане Роберт Секута.

Он отметил, что стороны развивают эти отношения на протяжении многих лет, а за последние пять лет были достигнуты определенные прорывы, в частности в сфере геополитического сотрудничества: "Азербайджан самостоятельно вложился в то, чтобы превратиться в региональный хаб, играющий роль большой передовой силы и моста в Евразии".

Он также отметил, что новой администрации США следует уделить больше внимания Азербайджану с точки зрения его вовлеченности в геополитические интересы США. Посол также назвал важным фактором создание атмосферы мира между Арменией и Азербайджаном.

"Я понимаю, что накал страстей сечас слишком велик, но это все надо учитывать. И США могут внести свой вклад в это...Азербайджан путем развития добился большего присутствия здесь интересов США. А Конфликт в Нагорном Карабахе показал, что США должны быть более активными в регионе ", - заявил Р. Секута.

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Версия на азербайджанском языке Robert Sekuta: "ABŞ-ın yeni rəhbərliyi geosiyasi mənafe baxımdan Azərbaycana daha çox diqqət yetirməlidir"

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