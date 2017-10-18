Комиссар ЕС: Евросоюз намерен углубить отношения с Азербайджаном в рамках нового соглашения

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Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан является важным партнером Евросоюза.

Как передает Report, об этом в интервью изданию New Eastern Europe заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, комментируя вопрос относительно заключения нового соглашения между Баку и Брюсселем.

"Азербайджан является важным партнером Евросоюза. Мы намерены усовершенствовать наши отношения и развить его до полного потенциала в рамках нового двустороннего соглашения, который заменит нынешнее соглашение по партнерству и сотрудничеству от 1996 года, отражающее значительный прогресс в отношениях между с ЕС и Азербайджаном с того времени", - заявил Й. Хан.

По его словам, данное соглашение расширит и углубит отношения на основе общих фундаментальных ценностей и принципов и с учетом новых глобальных, секторальных и экономических взаимных интересов, а также вызовов, с которыми сталкиваются. Еврокомиссар подчеркнул, что новое соглашение охватит политические, секторальные, торговые и экономические отношения.

Говоря о позиции ЕС по нагорно-карабахскому конфликту Й. Хан подчеркнул, что она достаточно ясная: "ЕС полностью поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленных на незамедлительное рассмотрение мер по снижению напряженности, а также возобновление субстантивных переговоров между сторонами".