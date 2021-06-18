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Кишинев предложил Баку договор о сотрудничестве 

Кишинев предложил Баку договор о сотрудничестве  Посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов встретился с мэром Кишинева Ионом Чебаном.
Внешняя политика
18 июня 2021 г. 13:12
Кишинев предложил Баку договор о сотрудничестве 

Посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов встретился с мэром Кишинева Ионом Чебаном.

Как сообщает восточно-европейское бюро Report, ознакомившись с новым комплексом посольства, И.Чебан отметил, что возведение бюста общенационального лидера Гейдара Алиева в сквере, являющемся частью комплекса, создание азербайджанского уголка и установка барельефов выдающимся деятелям нашей страны внесли свой вклад в облик города Кишинев.

Отмечалось, что комплекс стал архитектурной жемчужиной города. Рассказав об исключительных заслугах Гейдара Алиева в создании современного Азербайджана, И.Чебан возложил цветы к бюсту общенационального лидера, воздвигнутому перед посольством.

На встрече И.Чебан выступил с инициативой подписания соглашения о сотрудничестве между столицами двух стран в рамках расширения азербайджано-молдавских отношений. Рассказав о неоднократных визитах в Баку, мэр Кишинева отметил, что он впечатлен красотой нашей столицы, где исторические здания перемежаются с современными постройками. Подчеркивалось, что Баку стал центром политических, экономических, культурных и спортивных мероприятий. В целях углубления контактов между двумя городами И.Чебан выразил желание посетить Азербайджан.

На встрече было обсуждено приглашение И.Чебаном его азербайджанского коллеги на экономический форум, День города Кишинев и винный фестиваль, которые пройдут в Кишиневе 13-17 октября нынешнего года. Также была выражена заинтересованность в приглашении на мероприятия делегации бизнесменов во главе с председателем правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики Орханом Мамедовым и попросил в ближайшее время направить посредством посольства официальные письма-приглашения адресатам.

Кроме того, на встрече была достигнута договоренность о проведении в июле в сквере перед посольством в Молдове торжественного открытия барельефа великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKişineu Bakı ilə əməkdaşlıq müqaviləsi imzalamağı təklif edir

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