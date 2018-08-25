Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с визитом в Азербайджан

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ 25 августа Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель прибыла с визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокой гостьи был выстроен почетный караул.

Канцлера Германии Ангелу Меркель в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.