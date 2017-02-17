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    Глава комитета Госдумы: Россия поддержит инициативы Баку по предоставлению площадок для проведения встреч

    Калашников: Некоторым странам СНГ ещё стоит поучиться примеру Азербайджана

    Москва. 17 февраля. REPORT.AZ/ Россия с удовольствием поддержит инициативы Баку по предоставлению площадок для проведения встреч. 

    Об этом московскому корреспонденту Report заявил председатель комитета Государственной думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, комментируя состоявшуюся накануне в Баку  встречу глав генштабов России и США.

    "Как показывают переговоры начальников Генштаба России и Объединённого комитета штабов США, такую практику можно применять и в дальнейшем. Если Баку будет проявлять инициативу для подобных встреч, как это делает Минск в отношении украинского кризиса, или Астана по сирийскому вопросу, то Россия с удовольствием это поддержит. Потому что Баку  - не просто понятная для нас дружественная страна с четкой позицией, но еще и страна с развитыми традициями в гуманитарной, культурной сферах. Некоторым странам СНГ ещё стоит поучиться примеру Азербайджана", - отметил Л.Калашников.

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