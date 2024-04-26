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Президент: Вопросы энергобезопасности по значимости должны рассматриваться на уровне вопросов национальной безопасности

Президент: Вопросы энергобезопасности по значимости должны рассматриваться на уровне вопросов национальной безопасности Вопросы энергетической безопасности по значимости должны рассматриваться на уровне вопросов национальной безопасности. В этом смысле не должно быть никаких разночтений.
Внешняя политика
26 апреля 2024 г. 13:48
Президент: Вопросы энергобезопасности по значимости должны рассматриваться на уровне вопросов национальной безопасности

Вопросы энергетической безопасности по значимости должны рассматриваться на уровне вопросов национальной безопасности. В этом смысле не должно быть никаких разночтений.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе выступления на заседании в Сегменте высокого уровня "15-го Петерсбергского климатического диалога" 26 апреля в Берлине.

"Как глава государства с богатыми ископаемыми ресурсами, буду защищать права таких же стран, продолжать инвестирование в эту область", - отметил президент, подчеркнув, что вместе с тем страны с традиционными энергоресурсами должны проявлять солидарность в вопросе изменения климата.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: Enerji təhlükəsizliyi məsələsi əhəmiyyətinə görə milli təhlükəsizliyə bərabər olmalıdır

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