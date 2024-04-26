Президент: Вопросы энергобезопасности по значимости должны рассматриваться на уровне вопросов национальной безопасности

Вопросы энергетической безопасности по значимости должны рассматриваться на уровне вопросов национальной безопасности. В этом смысле не должно быть никаких разночтений.

Вопросы энергетической безопасности по значимости должны рассматриваться на уровне вопросов национальной безопасности. В этом смысле не должно быть никаких разночтений.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе выступления на заседании в Сегменте высокого уровня "15-го Петерсбергского климатического диалога" 26 апреля в Берлине.

"Как глава государства с богатыми ископаемыми ресурсами, буду защищать права таких же стран, продолжать инвестирование в эту область", - отметил президент, подчеркнув, что вместе с тем страны с традиционными энергоресурсами должны проявлять солидарность в вопросе изменения климата.