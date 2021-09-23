Изменился состав азербайджано-турецкой совместной межправкомиссии

Внесена поправка в распоряжение "Об утверждении Азербайджанской Республикой нового состава совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой".

Внесена поправка в распоряжение "Об утверждении Азербайджанской Республикой нового состава совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой".

Как передает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, председатель правления уполномоченной структуры Алятской свободной экономической зоны внесен в состав совместной комиссии.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить турецкой стороне соответствующее уведомление о внесении азербайджанской стороной поправки в состав совместной межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией.