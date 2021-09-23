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Изменился состав азербайджано-турецкой совместной межправкомиссии

Изменился состав азербайджано-турецкой совместной межправкомиссии Внесена поправка в распоряжение "Об утверждении Азербайджанской Республикой нового состава совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой".
Внешняя политика
23 сентября 2021 г. 16:09
Изменился состав азербайджано-турецкой совместной межправкомиссии
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Внесена поправка в распоряжение "Об утверждении Азербайджанской Республикой нового состава совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой".

Как передает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, председатель правления уполномоченной структуры Алятской свободной экономической зоны внесен в состав совместной комиссии.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить турецкой стороне соответствующее уведомление о внесении азербайджанской стороной поправки в состав совместной межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией.

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Версия на английском языке Composition of Azerbaijan-Turkey Intergovernmental Commission changed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Türkiyə birgə hökumətlərarası komissiyanın tərkibində dəyişiklik edilib

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