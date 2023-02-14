Из Гянджи в Турцию отправлено еще 8 грузовиков с гумпомощью

В целях оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения в Турции из Гянджи в братскую страну отправлено еще 8 фур с гуманитарной помощью.
Как сообщает западное бюро Report, гумпомощь в Гянджу доставлена из Сиязанского, Шабранского, Хызинского, Дашкесанского, Гахского, Бардинского, Габалинского и Гедабекского районов.
В общей сложности в грузовые автомобили были загружены более 11 тонн гумпомощи.
Грузы с гуманитарной помощью состоят в основном из теплой одежды, отопительных приборов, одеял, подгузников, детского питания, продуктов, медицинских и гигиенических принадлежностей, генераторов и других предметов первой необходимости.