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Итальянский архитектор: Восстановление освобожденных территорий - пример для всего мира

Итальянский архитектор: Восстановление освобожденных территорий - пример для всего мира Азербайджан имеет огромный потенциал в сфере дизайна и архитектуры.
Внешняя политика
24 мая 2022 г. 18:25
Итальянский архитектор: Восстановление освобожденных территорий - пример для всего мира

Азербайджан имеет огромный потенциал в сфере дизайна и архитектуры.

Как сообщает Report, об этом заявил итальянский архитектор Мишель де Люччи, выступая в рамках мероприятия "День итальянского дизайна" в Университете ADA.

По его словам, работы по восстановлению инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана очень важны, они "могут стать примером трансформации для всего мира".

"Важно создать то , что будет служить благополучию и будет передано как наследие будущему поколению. Мой совет Азербайджану - не останавливаться и ускорить процесс восстановления этих территорий", заявил Люччи.

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Версия на азербайджанском языке İtaliyalı memar: “Azad edilmiş ərazilərin bərpası bütün dünya üçün nümunədir”

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