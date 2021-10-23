История независимости Азербайджана была представлена ​​в Национальной академии истории и географии Мексики

По случаю Дня независимости в Национальной академии истории и географии Мексики была организована презентация на тему "30 лет независимости Азербайджана - от трудностей к успеху".

По случаю Дня независимости в Национальной академии истории и географии Мексики была организована презентация на тему "30 лет независимости Азербайджана - от трудностей к успеху".

Как передает Report со ссылкой на посольства Азербайджана в Мексике, в мероприятии приняли участие видные ученые, профессора и академики истории, географии и других социальных наук, а также члены Конгресса и представители средств массовой информации.

Гости ознакомились с новейшей историей Азербайджана начиная с восстановления государственной независимости и о трудностях в первые годы, об исключительной роли общенационального лидера Гейдара Алиева в укреплении государственности Азербайджана, нефтегазовой стратегии нашей страны, международных энергетических и инфраструктурных проектах, показателях экономического развития, туристических возможностях, искусства, национальной кухни и мультикультурных традициях, а также об Отечественной войне и ее последствиях.