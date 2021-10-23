О нас
Report Georgia
Аудио новости

История независимости Азербайджана была представлена ​​в Национальной академии истории и географии Мексики

История независимости Азербайджана была представлена ​​в Национальной академии истории и географии Мексики По случаю Дня независимости в Национальной академии истории и географии Мексики была организована презентация на тему "30 лет независимости Азербайджана - от трудностей к успеху".
Внешняя политика
23 октября 2021 г. 07:55
История независимости Азербайджана была представлена ​​в Национальной академии истории и географии Мексики

По случаю Дня независимости в Национальной академии истории и географии Мексики была организована презентация на тему "30 лет независимости Азербайджана - от трудностей к успеху".

Как передает Report со ссылкой на посольства Азербайджана в Мексике, в мероприятии приняли участие видные ученые, профессора и академики истории, географии и других социальных наук, а также члены Конгресса и представители средств массовой информации.

Гости ознакомились с новейшей историей Азербайджана начиная с восстановления государственной независимости и о трудностях в первые годы, об исключительной роли общенационального лидера Гейдара Алиева в укреплении государственности Азербайджана, нефтегазовой стратегии нашей страны, международных энергетических и инфраструктурных проектах, показателях экономического развития, туристических возможностях, искусства, национальной кухни и мультикультурных традициях, а также об Отечественной войне и ее последствиях.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоMeksika Milli Tarix və Coğrafiya Akademiyasında Azərbaycanın müstəqillik tarixi təqdim olunub  

Самое читаемое

Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
19 октября 2021 г. 11:23
В Баку еще одна школа закрыта из-за коронавируса
В Баку еще одна школа закрыта из-за коронавируса
19 октября 2021 г. 10:44
AZAL: Аэропорт в Физули открыт для международных полетов
AZAL: Аэропорт в Физули открыт для международных полетов
16 октября 2021 г. 13:03
Вагит Алекперов принял участие в открытии нового головного офиса Yelo Bank
ФотоВагит Алекперов принял участие в открытии нового головного офиса Yelo Bank
21 октября 2021 г. 13:29
Талибы убили волейболистку сборной Афганистана
Талибы убили волейболистку сборной Афганистана
22 октября 2021 г. 14:58
Гендиректор ПО Азеригаз объяснил причины роста цен на газ
Гендиректор ПО "Азеригаз" объяснил причины роста цен на газ
16 октября 2021 г. 19:20
Коронавирус выявлен еще в двух вузах Азербайджана, 14 групп перешли на дистанционку
Коронавирус выявлен еще в двух вузах Азербайджана, 14 групп перешли на дистанционку
19 октября 2021 г. 10:01
В Азербайджане повысят зарплаты, пенсии, социальные пособия и стипендии
В Азербайджане повысят зарплаты, пенсии, социальные пособия и стипендии
16 октября 2021 г. 15:31
В Наримановском районе Баку восстановлено движение транспорта после пожара
В Наримановском районе Баку восстановлено движение транспорта после пожара
16 октября 2021 г. 12:19
Официальные лица США по приглашению азербайджанца посетили Украину 
ФотоОфициальные лица США по приглашению азербайджанца посетили Украину 
18 октября 2021 г. 11:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi