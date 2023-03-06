Исполнительный директор UNAIDS посетит Азербайджан

Исполнительный директор UNAIDS и заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Винни Бьянима прибудет в Азербайджан.

Исполнительный директор UNAIDS и заместитель генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Винни Бьянима посетит Азербайджан.

Как передает Report, Винни Бьянима примет участие на Глобальном Бакинском Форуме, который пройдет в столице Азербайджана с 9 по 11 марта.

10-й Глобальный Бакинский форум пройдет под названием "Мир сегодняшнего дня: вызовы и надежды". В ходе него будут обсуждаться вопросы энергетической безопасности, актуальность транспортных коридоров на Евразийском пространстве, роль Китая в глобальном развитии и т.д. Отдельная панель будет посвящена теме "Создания обновленной архитектуры глобального здравоохранения".