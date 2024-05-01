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Иранский министр: Принятие народами многообразия важно для мирной жизни

Иранский министр: Принятие народами многообразия важно для мирной жизни
Внешняя политика
1 мая 2024 г. 16:17
Иранский министр: Принятие народами многообразия важно для мирной жизни

Принятие народами многообразия важно для того, чтобы жить в мире.

Как сообщает Report, об этом министр культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммад Мехди Исмаили заявил на 5-й встрече министров в рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

Исмаили отметил, что сегодняшнее мероприятие служит укреплению межкультурного диалога.

"Роль международных организаций важна в поддержании мира и спокойствия. ООН и другие международные организации должны заниматься решением важных вопросов в мире. Ответственность всех стран - не оставаться равнодушными к ситуации в Газе", - сказал иранский министр.

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