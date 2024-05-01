Иранский министр: Принятие народами многообразия важно для мирной жизни

Принятие народами многообразия важно для того, чтобы жить в мире.
Как сообщает Report, об этом министр культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммад Мехди Исмаили заявил на 5-й встрече министров в рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.
Исмаили отметил, что сегодняшнее мероприятие служит укреплению межкультурного диалога.
"Роль международных организаций важна в поддержании мира и спокойствия. ООН и другие международные организации должны заниматься решением важных вопросов в мире. Ответственность всех стран - не оставаться равнодушными к ситуации в Газе", - сказал иранский министр.