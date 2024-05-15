Петер Михалко: ЕС поддерживает прогресс в нормализации отношений между Баку и Ереваном

Европейский союз поддерживает прогресс в нормализации отношений между Баку и Ереваном, и продолжит оказывать поддержку Азербайджану в разминировании территории.

Европейский союз поддерживает прогресс в нормализации отношений между Баку и Ереваном, и продолжит оказывать поддержку Азербайджану в разминировании территории.

Как сообщает Report, об этом заявил посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко на мероприятии по случаю Дня Европы в Баку.

Посол подчеркнул, что в настоящее время ЕС является основным экономическим партнером Азербайджана в сфере торговли, прямых иностранных инвестиций и в нефтяной промышленности, которая очень важна для диверсификации экономики.

"В Азербайджане представлено более 400 компаний из стран ЕС. Наше прочное партнерство показывает, что вместе мы можем добиться самых высоких стандартов. Примером этого может служить и сфера образования", - сказал он.

Говоря о проведении в ноябре текущего года конференции COP29, Петер Михалко отметил, что Европейский союз приветствует приверженность Азербайджана развитию своего потенциала в области возобновляемых источников энергии, "что является важной частью плана по сокращению выбросов парниковых газов, а также по экспорту экологически чистой энергии по подводному кабелю в Европу (проект Черноморского электрического кабеля – ред.) в сотрудничестве с несколькими государствами-членами ЕС".

Михалко также подчеркнул, что ЕС продолжит оказывать Азербайджану гуманитарную помощь.