Президент Азербайджана осудил покушение на премьер-министра Словакии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил вооруженное нападение на премьер-министра Словакии Роберто Фицо.

Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети "X".

Глава государства пожелал словацкому министру скорейшего выздоровления.