Посол Азербайджана обсудил с замглавы МИД Болгарии двусторонние отношения

Посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов встретился с заместителем министра иностранных дел этой страны Иваном Кондовым.

Посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов встретился с заместителем министра иностранных дел этой страны Иваном Кондовым.

Как сообщает Report , об этом говорится в публикации азербайджанского дипломата в соцсети.

"Благодарю заместителя министра иностранных дел Ивана Кондова за дружескую и плодотворную встречу", - отметил Г.Гусейнов.

Посол добавил, что в ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонней повестки сотрудничества Азербайджана и Болгарии, включая дальнейшее развитие взаимодействия в области энергетической диверсификации, зеленого перехода, связи, инноваций, бизнеса.