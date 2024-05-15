Посол Азербайджана обсудил с замглавы МИД Болгарии двусторонние отношения

Посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов встретился с заместителем министра иностранных дел этой страны Иваном Кондовым.
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"Благодарю заместителя министра иностранных дел Ивана Кондова за дружескую и плодотворную встречу", - отметил Г.Гусейнов.
Посол добавил, что в ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонней повестки сотрудничества Азербайджана и Болгарии, включая дальнейшее развитие взаимодействия в области энергетической диверсификации, зеленого перехода, связи, инноваций, бизнеса.