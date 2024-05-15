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Посол Азербайджана обсудил с замглавы МИД Болгарии двусторонние отношения

Посол Азербайджана обсудил с замглавы МИД Болгарии двусторонние отношения Посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов встретился с заместителем министра иностранных дел этой страны Иваном Кондовым.
Внешняя политика
15 мая 2024 г. 23:08
Посол Азербайджана обсудил с замглавы МИД Болгарии двусторонние отношения

Посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов встретился с заместителем министра иностранных дел этой страны Иваном Кондовым.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации азербайджанского дипломата в соцсети.

"Благодарю заместителя министра иностранных дел Ивана Кондова за дружескую и плодотворную встречу", - отметил Г.Гусейнов.

Посол добавил, что в ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонней повестки сотрудничества Азербайджана и Болгарии, включая дальнейшее развитие взаимодействия в области энергетической диверсификации, зеленого перехода, связи, инноваций, бизнеса.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Bolqarıstan arasında ikitərəfli əlaqələr müzakirə edilib

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