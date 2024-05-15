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В Португалии начал работу Форум глобального диалога

В Португалии начал работу Форум глобального диалога
Внешняя политика
15 мая 2024 г. 21:00
В Португалии начал работу Форум глобального диалога

Форум глобального диалога, организованный Международным центром межрелигиозного и межкультурного диалога (KAICIID) на тему "Трансформативный диалог: построение альянсов ради мира в стремительно меняющемся мире", начал свою работу 15 мая в столице Португалии Лиссабоне.

Как сообщает Report, письмо президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованное участникам форума, зачитал председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Рамин Мамедов.

На форуме выступил член совета директоров KAICIID, председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде

На мероприятии прошел обмен мнениями о тревожных тенденциях изоляции религиозных и этнических меньшинств в результате урбанизации в мире.

KAICIID – это единственная межправительственная организация, имеющая Совет директоров, состоящий из представителей ведущих религиозных конфессий, в которой представлены как религиозные, так и государственные деятели. Миссия организации заключается в содействии миру, толерантности и взаимопониманию между людьми различных религий и культур. Целью Форума глобального диалога является принятие решения о дорожной карте для налаживания диалога для достижения целей, отраженных в Повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPortuqaliyada Qlobal Dialoq Forumu öz işinə başlayıb

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