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Президент: Саммит религиозных лидеров мира в рамках СОР29 подтвердит важность солидарности в решении проблем изменения климата

Президент: Саммит религиозных лидеров мира в рамках СОР29 подтвердит важность солидарности в решении проблем изменения климата Уверен, что Саммит религиозных лидеров мира, предусмотренный в рамках предстоящей в ноябре нынешнего года в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), еще раз подтвердит важность солидарности политичес
Внешняя политика
15 мая 2024 г. 20:42
Президент: Саммит религиозных лидеров мира в рамках СОР29 подтвердит важность солидарности в решении проблем изменения климата

Уверен, что Саммит религиозных лидеров мира, предусмотренный в рамках предстоящей в ноябре нынешнего года в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), еще раз подтвердит важность солидарности политических и религиозных деятелей в решении проблем глобального изменения климата.

Как сообщает Report, эти мысли нашли отражение в послании президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам Форума глобального диалога, организованного в Лиссабоне Международным центром межрелигиозного и межкультурного диалога имени Короля Абдаллы ибн Абдель Азиза (КАIСIID).

"Геостратегические противоречия, происходящие в настоящее время в различных регионах нашей планеты, на различной географии, свидетельствуют об изменении архитектуры международной безопасности, требуют новых подходов в двусторонних и многосторонних отношениях. Современные вызовы диктуют необходимость правильного определения роли религии в жизни общества и международных отношениях, недопущения использования религии в политических целях и укрепления межцивилизационного сотрудничества", - говорится в послании.

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Версия на английском языке Summit of world religious leaders within COP29 to once again confirm importance of solidarity of politicians and religious figures
Версия на азербайджанском языке Prezident: COP29-da dini liderlərin zirvə görüşü iqlim problemlərinin həllində həmrəyliyin vacibliyini təsdiqləyəcək

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