Президент: Саммит религиозных лидеров мира в рамках СОР29 подтвердит важность солидарности в решении проблем изменения климата

Уверен, что Саммит религиозных лидеров мира, предусмотренный в рамках предстоящей в ноябре нынешнего года в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), еще раз подтвердит важность солидарности политичес

Уверен, что Саммит религиозных лидеров мира, предусмотренный в рамках предстоящей в ноябре нынешнего года в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), еще раз подтвердит важность солидарности политических и религиозных деятелей в решении проблем глобального изменения климата.

Как сообщает Report, эти мысли нашли отражение в послании президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам Форума глобального диалога, организованного в Лиссабоне Международным центром межрелигиозного и межкультурного диалога имени Короля Абдаллы ибн Абдель Азиза (КАIСIID).

"Геостратегические противоречия, происходящие в настоящее время в различных регионах нашей планеты, на различной географии, свидетельствуют об изменении архитектуры международной безопасности, требуют новых подходов в двусторонних и многосторонних отношениях. Современные вызовы диктуют необходимость правильного определения роли религии в жизни общества и международных отношениях, недопущения использования религии в политических целях и укрепления межцивилизационного сотрудничества", - говорится в послании.