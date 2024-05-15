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В Баку прошла встреча председателя АПБА с министром сельского хозяйства Беларуси

В Баку прошла встреча председателя АПБА с министром сельского хозяйства Беларуси Сегодня в Баку состоялась встреча председателя Агентства по продовольственной безопасности Азербайджанской Республики Гошгара Тахмазли с министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Сергеем Бартошем.
Внешняя политика
15 мая 2024 г. 19:12
В Баку прошла встреча председателя АПБА с министром сельского хозяйства Беларуси

Сегодня в Баку состоялась встреча председателя Агентства по продовольственной безопасности Азербайджанской Республики Гошгара Тахмазли с министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Сергеем Бартошем.

Как передает Report, в ходе встречи было обсуждено укрепление сотрудничества между соответствующими структурами двух стран, в том числе расширение оборота продовольственной продукции, рассмотрены статистические показатели по импорту и экспорту.

Кроме того, были обсуждены вопросы признания Азербайджанской Республикой эквивалентности системы сертификации по пищевым объектам Беларуси и сотрудничества по совместному производству ветеринарных препаратов.

После встречи министр С.Бартош провел осмотр лабораторий института АПБА с целью изучения принципа работы.

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Версия на азербайджанском языке AQTA sədri Belarusun kənd təsərrüfatı və ərzaq naziri ilə görüşüb

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