В Баку прошла встреча председателя АПБА с министром сельского хозяйства Беларуси

Сегодня в Баку состоялась встреча председателя Агентства по продовольственной безопасности Азербайджанской Республики Гошгара Тахмазли с министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Сергеем Бартошем.
Как передает Report, в ходе встречи было обсуждено укрепление сотрудничества между соответствующими структурами двух стран, в том числе расширение оборота продовольственной продукции, рассмотрены статистические показатели по импорту и экспорту.
Кроме того, были обсуждены вопросы признания Азербайджанской Республикой эквивалентности системы сертификации по пищевым объектам Беларуси и сотрудничества по совместному производству ветеринарных препаратов.
После встречи министр С.Бартош провел осмотр лабораторий института АПБА с целью изучения принципа работы.