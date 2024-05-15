В Баку прошла встреча председателя АПБА с министром сельского хозяйства Беларуси

Сегодня в Баку состоялась встреча председателя Агентства по продовольственной безопасности Азербайджанской Республики Гошгара Тахмазли с министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Сергеем Бартошем.

Сегодня в Баку состоялась встреча председателя Агентства по продовольственной безопасности Азербайджанской Республики Гошгара Тахмазли с министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Сергеем Бартошем.

Как передает Report, в ходе встречи было обсуждено укрепление сотрудничества между соответствующими структурами двух стран, в том числе расширение оборота продовольственной продукции, рассмотрены статистические показатели по импорту и экспорту.

Кроме того, были обсуждены вопросы признания Азербайджанской Республикой эквивалентности системы сертификации по пищевым объектам Беларуси и сотрудничества по совместному производству ветеринарных препаратов.

После встречи министр С.Бартош провел осмотр лабораторий института АПБА с целью изучения принципа работы.